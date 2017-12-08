По делу полковника Захарченко арестовали еще 58 млн рублей‍

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Следствие арестовало еще 58 миллионов рублей по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Их заблокировали в октябре, но информация об этом появилась сейчас. Накануне суд продлил их арест еще на четыре месяца. Средства нашли на счете, открытом подругой Марины Семыниной – одной из женщин полковника, сообщает РИА Новости.

Речь идет о счете в ВТБ 24, который открыли на "третье лицо". Как полагает следствие, Семынина передала деньги подруге, которая положила их в банк.

До ареста экс-полицейского Семынина внесла более трех миллионов долларов и 9,5 миллионов евро на свои счета в ВТБ 24. После ареста Захарченко Марина Семынина, родившая ему ребенка, сняла около 12 миллионов долларов, а спустя какое-то время ее знакомый внес уже на свой счет около миллиона долларов. Но затем он снял указанные деньги, а подруга Семыниной внесла 58 миллионов рублей на счет в ВТБ 24. По мнению следствия, деньги принадлежат именно полковнику Захарченко и "добыты им преступным путем".

Защита Дмитрия Захарченко считает арест средств незаконным и необоснованным. Адвокаты утверждают, что в материалах нет ни одного упоминания о том, что полковник имеет отношение к этим деньгам.

1 декабря у Захарченко конфисковали имущество в пользу государства. Это собственность примерно на девять миллиардов рублей как самого полковника, так и его родственников.

Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Его обвиняют в нескольких преступлениях. Помимо получения взяток, это злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование производству по делу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с Захарченко снимут обвинения в превышении должностных полномочий, но ее опровергли. Затем стало известно, что следствие планирует исключить из обвинения один эпизод взятки.