Мать Захарченко обозначила в тетради 600 тысяч евро как "мелочь"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Мать бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко вела его бухгалтерию в тетради. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".
"Да, есть такая тетрадь. В ней мать Захарченко вела учет наличных денег, обнаруженных и изъятых в известной квартире. Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано "мелочь", – сказал он.
По словам Бастрыкина, эксперты подтвердили подлинность ее почерка. Он добавил, что Захарченко никогда не требовал взяток, но создавал предпринимателям такие невыносимые условия, что они сами вынуждены предлагать деньги. По словам Бастрыкина, Захарченко делал это "завуалированно и изощренно".
Сейчас ему инкриминируют четыре взятки от предпринимателей за помощь и общее покровительство.
Захарченко с 10 сентября 2016 года находится под стражей. Его обвиняют в нескольких преступлениях. Помимо получения взяток, это злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование производству по делу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с Захарченко снимут обвинения в превышении должностных полномочий, но ее опровергли.
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