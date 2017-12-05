Суд продлил арест 16 млн долларов по делу полковника Захарченко

5 декабря, 19:51
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Басманный суд столицы продлил на четыре месяца арест более 16 миллионов долларов по делу бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко.
Арест денежных средств наложен до 8 апреля 2018 года, сообщает "Интерфакс". Деньги размещены на двух счетах Лилии Горшковой – родственницы гражданской жены Захарченко Анастасии Пестриковой.
Следствие сомневается насчет источника денег, поскольку доход заинтересованных лиц не позволяет им иметь такую сумму. Средства считают частью взятки, полученной Захарченко в сентябре 2015 года. Сам он отрицает причастность к этим деньгам.
Пестрикову задержали в сентябре 2017 года по подозрению в хищении указанных 16 миллионов долларов у Горшковой. Но дело не заводили из-за отсутствия в действиях девушки состава преступления.
1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации у Захарченко имущества в пользу государства. У самого полковника и его родственников конфисковали собственность примерно на девять миллиардов рублей.
Захарченко с 10 сентября 2016 года находится под стражей. Его обвиняют в нескольких преступлениях. Помимо получения взяток, это злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование производству по делу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с Захарченко снимут обвинения в превышении должностных полномочий, но ее опровергли. Затем стало известно, что следствие планирует исключить из обвинения один эпизод взятки.
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