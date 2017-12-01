Обвинения в превышении полномочий с Захарченко не снимали

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Информация о снятии обвинения в превышении должностных полномочий с полковника Дмитрия Захарченко не соответствует действительности.

"Он по-прежнему обвиняется по трем статьям, в том числе в превышении должностных полномочий. Никаких обвинений снято не было", – цитирует источник в следственных органах ТАСС. Сведения подтвердил и адвокат Захарченко Александр Горбатенко, отметив, что не располагает информацией о снятии обвинений.

Ранее ряд СМИ сообщили, что с полковника Захарченко сняли обвинения по одной из статей – превышение полномочий. Кроме того, стало известно, что ему вменяют еще три эпизода получения взятки: дисконтной карты ресторана, 800 тысяч долларов и поездки в Сочи.

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ с просьбой признать конфискованное у Захарченко имущество доходом в пользу государства. У самого полковника, его родственников и знакомых конфискована собственность на девять миллиардов рублей.

Изначально Дмитрия Захарченко обвинили в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству по делу, а также получении взятки.