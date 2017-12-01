Обвинения в превышении полномочий с Захарченко не снимали

1 декабря, 15:48
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Информация о снятии обвинения в превышении должностных полномочий с полковника Дмитрия Захарченко не соответствует действительности.
"Он по-прежнему обвиняется по трем статьям, в том числе в превышении должностных полномочий. Никаких обвинений снято не было", – цитирует источник в следственных органах ТАСС. Сведения подтвердил и адвокат Захарченко Александр Горбатенко, отметив, что не располагает информацией о снятии обвинений.
Ранее ряд СМИ сообщили, что с полковника Захарченко сняли обвинения по одной из статей – превышение полномочий. Кроме того, стало известно, что ему вменяют еще три эпизода получения взятки: дисконтной карты ресторана, 800 тысяч долларов и поездки в Сочи.
1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ с просьбой признать конфискованное у Захарченко имущество доходом в пользу государства. У самого полковника, его родственников и знакомых конфискована собственность на девять миллиардов рублей.
Изначально Дмитрия Захарченко обвинили в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству по делу, а также получении взятки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: