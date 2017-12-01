Суд обратил имущество полковника Захарченко в доход государства

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Арестованные деньги и недвижимость полковника Дмитрия Захарченко обратили в доход в пользу государства. Такое решение принял Никулинский суд столицы.

"Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворить", – цитирует судью Елену Кузнецову Агентство "Москва".

Всего было конфисковано имущество на сумму около девяти миллиардов рублей. Ответчиками по этому иску проходили отец, мать и несовершеннолетняя дочь полковника, некоторые другие знакомые и сам Захарченко.

Ранее сообщалось, что полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение. На этот раз сразу по трем эпизодам получения взятки: дисконтной карты ресторана, 800 тысяч долларов и поездки в Сочи.

Изначально Дмитрия Захарченко обвинили в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании производству по делу. При обыске в кабинете, машине и квартире сестры полковника были найдены около девяти миллиардов рублей.