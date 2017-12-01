Полковнику Захарченко предъявили обвинения по трем эпизодам получения взятки

1 декабря, 09:42
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки. Он получил вознаграждения в виде дисконтной карты ресторана, 800 тысяч долларов и поездки в Сочи.
Ранее полковника только подозревали в этих преступлениях, но теперь обвинение Захарченко предъявлено в общей сложности по пяти преступлениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительной системе. Подтверждения информации агентство еще не получило ни от адвокатов обвиняемого, ни от СК РФ.
Ранее Захарченко обвинили в злоупотреблении полномочий и воспрепятствовании производству по делу. При обыске в кабинете, машине и квартире сестры полковника были найдены около девяти миллиардов рублей. Все это имущество могут обратить в пользу государства, если Никулинский суд примет соответствующее решение 1 декабря.
О том, что Захарченко могут предъявить новые обвинения стало известно в конце ноября 2017 года. Во время заседания суда об этом заявило следствие.
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