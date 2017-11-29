Полковнику Захарченко предъявят новое обвинение

29 ноября, 16:17
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет России собирается предъявить полковнику МВД Дмитрию Захарченко обвинение в совершении еще одного преступления.
Как передает РИА Новости, заседание Мосгорсуда, на котором срок ареста Захарченко был продлен, проходило в закрытом режиме. Слушателям позволили присутствовать только во время оглашения решения суда. "По словам следователя, он в ближайшее время планирует предъявить Захарченко новое обвинение", − заявила судья, не уточнив при этом по какой именно статье УК РФ полковника планируют привлечь к ответственности.
Согласно решению суда, по новому эпизоду Захарченко пока проходит в качестве подозреваемого. В документе Мосгорсуда также отмечено, что полковник обвиняется в преступлениях, среди которых − четыре тяжких и два средней тяжести.
22 ноября стало известно, что миллиарды, обнаруженные следователями у семьи Дмитрия Захарченко, были арестованы и размещены на счетах СК России.
В общей сложности следователи обнаружили и арестовали более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест.
Кроме того, у сестры полковника Ирины Разгоновой обнаружили свыше 120 миллионов долларов и тетрадь на 12 листов, где мать Захарченко вела подсчеты капиталов семьи.
Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки.
Его обвинили в трех эпизодах получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: