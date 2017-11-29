Полковнику Захарченко предъявят новое обвинение

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Следственный комитет России собирается предъявить полковнику МВД Дмитрию Захарченко обвинение в совершении еще одного преступления.

Как передает РИА Новости, заседание Мосгорсуда, на котором срок ареста Захарченко был продлен, проходило в закрытом режиме. Слушателям позволили присутствовать только во время оглашения решения суда. "По словам следователя, он в ближайшее время планирует предъявить Захарченко новое обвинение", − заявила судья, не уточнив при этом по какой именно статье УК РФ полковника планируют привлечь к ответственности.

Согласно решению суда, по новому эпизоду Захарченко пока проходит в качестве подозреваемого. В документе Мосгорсуда также отмечено, что полковник обвиняется в преступлениях, среди которых − четыре тяжких и два средней тяжести.

22 ноября стало известно, что миллиарды, обнаруженные следователями у семьи Дмитрия Захарченко, были арестованы и размещены на счетах СК России.

В общей сложности следователи обнаружили и арестовали более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест.

Кроме того, у сестры полковника Ирины Разгоновой обнаружили свыше 120 миллионов долларов и тетрадь на 12 листов, где мать Захарченко вела подсчеты капиталов семьи.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки.

Его обвинили в трех эпизодах получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".