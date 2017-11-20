Мать и сестра полковника Захарченко переехали за границу

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Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, вела учет денег на общую сумму восемь миллиардов рублей, которые были обнаружены в квартире сестры полковника. Об этом представители Генпрокуратуры заявили 20 ноября на заседании Никулинского суда Москвы.

Как пояснил прокурор Сергей Бочкарев, в квартире сестры Захарченко Ирины Разгоновой обнаружили свыше 120 миллионов долларов и тетрадь на 12 листов.

По словам прокурора, в этой тетради мать полковника "вела учет этих денежных средств, их конспектирование". "Все расчеты, сделанные в этой тетрадке, велись в столбик, ведь она в прошлом педагогический работник – преподаватель математики", – цитирует Бочкарева "Лента.ру".

Как подчеркнул прокурор, все подсчеты в тетради верны. "Мы соотнесли суммы, указанные в этой тетрадке, с обнаруженными в квартире деньгами и знаете, суммы бьются! Вот тут у нас столбик совпадает с тем, что было в одной коробке, тут с другой", – заверил Бочкарев.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что мать и сестра Дмитрия Захарченко переехали за границу. "Мама и сестра Захарченко покинули пределы Российской Федерации, сейчас проживают за границей", – сообщил РИА Новости источник, близкий к семье полковника.

По данным источника, к переезду за границу их подтолкнула "сложившаяся ситуация", обыски и иные обстоятельства, связанные с делом Захарченко.

Ранее следователи обнаружили и арестовали у Захарченко и членов его семьи более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест. Кроме того, у них нашли четыре иномарки и золотой слиток весом полкилограмма.

В сентябре 2016 года Дмитрия Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки.

Его обвинили в трех эпизодах получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".