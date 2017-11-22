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Происшествия

22 ноября, 14:33

Найденные у семьи Захарченко миллиарды арестовали и разместили на счетах СК

суды деньги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Миллиарды, найденные у семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, были арестованы и размещены на счетах Следственного комитета России. Об этом заявил прокурор, передает РИА Новости.

Ранее следователи обнаружили и арестовали у Захарченко и членов его семьи более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест. Кроме того, у них нашли четыре иномарки и золотой слиток весом полкилограмма.

Кроме того, в квартире сестры полковника Ирины Разгоновой обнаружили свыше 120 миллионов долларов и тетрадь на 12 листов, где мать Захарченко вела подсчеты денежных средств.
20 ноября муж Ирины Разгоновой в суде предположил, что найденные у его супруги миллиарды могут принадлежать ему.

В сентябре 2016 года Дмитрия Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки.
Его обвинили в трех эпизодах получения взятки: семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

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