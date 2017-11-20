Родственник полковника Захарченко признал "бесхозные" миллиарды своими

20 ноября, 17:28
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Муж сестры полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в суде предположил, что найденные у его жены девять миллиардов рублей могут принадлежать ему.
Свидетель заявил об этом с серьезным выражением лица, однако прокурор Сергей Бочкарев не сдерживал смеха."Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да", – приводит слова мужа Ирины Разгоновой Владимира РИА Новости.
Он заявил, что хорошо зарабатывал до и после армии: владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором). Однако он не вспомнил, сколько наличных у них было дома. "Я математикой не занимался, мое дело – деньги зарабатывать", – подчеркнул Разгонов. Он также заявил, что "хоть сейчас за четыре месяца" заработает 1,5 миллиона долларов.
Когда его супруга купила квартиру в элитной новостройке в ЮЗАО, он не сказать не смог. По словам Разгонова, ему это неинтересно: жена сказала, что купила квартиру сыну, который учился в Москве.
Ранее следователи нашли и арестовали у Захарченко и членов его семьи более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест. У них обнаружили четыре иномарки и золотой слиток весом полкилограмма. Мать и сестра Захарченко сказали, что деньги им подкинули.
По данным СМИ, мать и сестра Дмитрия Захарченко переехали за границу. Решение связано с делом Захарченко.
В 2016 году Дмитрия Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки. Ему вменяют три эпизода получения взятки семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: