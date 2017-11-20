Родственник полковника Захарченко признал "бесхозные" миллиарды своими

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Муж сестры полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в суде предположил, что найденные у его жены девять миллиардов рублей могут принадлежать ему.

Свидетель заявил об этом с серьезным выражением лица, однако прокурор Сергей Бочкарев не сдерживал смеха."Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да", – приводит слова мужа Ирины Разгоновой Владимира РИА Новости.

Он заявил, что хорошо зарабатывал до и после армии: владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором). Однако он не вспомнил, сколько наличных у них было дома. "Я математикой не занимался, мое дело – деньги зарабатывать", – подчеркнул Разгонов. Он также заявил, что "хоть сейчас за четыре месяца" заработает 1,5 миллиона долларов.

Когда его супруга купила квартиру в элитной новостройке в ЮЗАО, он не сказать не смог. По словам Разгонова, ему это неинтересно: жена сказала, что купила квартиру сыну, который учился в Москве.

Ранее следователи нашли и арестовали у Захарченко и членов его семьи более 374 миллионов рублей, свыше 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, а также 13 квартир и 14 машино-мест. У них обнаружили четыре иномарки и золотой слиток весом полкилограмма. Мать и сестра Захарченко сказали, что деньги им подкинули.

По данным СМИ, мать и сестра Дмитрия Захарченко переехали за границу. Решение связано с делом Захарченко.

В 2016 году Дмитрия Захарченко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании расследованию и получении взятки. Ему вменяют три эпизода получения взятки семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".