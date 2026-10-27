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27 октября, 13:10

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Futurism: летающий Tesla Roadster не сможет ездить по обычной дороге

Летающий Tesla Roadster может оказаться непригодным для обычных дорог

Фото: legion-media.com/Tesla via Bestimage

Летающая версия электрокара Tesla Roadster может оказаться непригодной для обычных поездок из-за особенностей конструкции и нехватки места для полноценной батареи. Об этом сообщает издание Futurism.

По заявленным характеристикам, версия Rocket оснащена резервуарами с 600 литрами сжатого воздуха, десятью направленными соплами и мощным вентилятором под днищем. Ради размещения оборудования из салона убрали пассажирское кресло. Наблюдатели предположили, что инженерам также пришлось отказаться от полноразмерной батареи, без которой автомобиль не сможет ездить по дорогам даже при наличии разрешения.

Дополнительные вопросы вызвали кадры, на которых во время полета у машины не видно вентилятора под днищем. Это породило предположения, что для разных трюков использовали автомобили с разным оснащением, следовательно, машина, удерживавшаяся на рампе вверх колесами, могла отличаться от той, что перепрыгивала через другие автомобили.

Ученый-компьютерщик Ян Лекун также усомнился в практичности конструкции. По его оценке, даже если половину массы автомобиля составляет сжатый воздух, тяги хватит менее чем на десять секунд, а вероятнее – примерно на пять.

"Значит, автомобиль должен быть пустой облегченной оболочкой с большими баллонами сжатого воздуха. Милая презентация, но совершенно непрактичная", – написал Лекун в соцсети X.

Tesla продемонстрировала прототип Roadster, способный отрываться от земли, 16 октября. На испытательном полигоне SpaceX в Техасе спорткар с системой сопел, выбрасывающих сжатый газ, проехал по изогнутой рампе, перевернулся в воздухе и приземлился, а затем перепрыгнул баррикаду из других моделей Tesla, совершив полный оборот.

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