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27 октября, 13:19

Технологии

Сайт проекта "Московский транспорт. Детям" обновлен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт проекта "Московский транспорт. Детям" обновлен. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В частности, в разделе "Игры" разместили новые карточки и вопросы о правилах поведения в городском транспорте. Там же можно посмотреть фотографии с уже прошедших мероприятий, а также узнать больше об истории проекта и его достижениях.

Обо всех изменениях расскажут герои проекта – Метроша, Речкин и Электробусик – в новом ролике. Его покажут более чем на 34 тысячах медиаэкранов столичного транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с 2023 года проект помогает в игровой форме знакомить юных пассажиров с городским транспортом и правилами безопасного поведения.

С начала 2026 года состоялось более 50 мероприятий с участием героев проекта, их посетили свыше 150 тысяч детей вместе с родителями.

"Продолжаем развивать проект и создавать новые форматы, чтобы знакомство с транспортом столицы было еще интереснее для всей семьи", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект в чат-боте Александра каждый день отвечает на вопросы порядка 2 тысяч пользователей. В настоящий момент к нейросетям подключено уже 82% базы знаний помощника. Это позволяет ему ответить на вопросы 7 из 10 пользователей.

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