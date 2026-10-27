Путин не разговаривал с премьером Норвегии Стере по телефону с марта 2022 года

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Владимир Путин и премьер Норвегии Йонас Гар Стере не беседовали по телефону с марта 2022 года.

Последний разговор состоялся 31 марта 2022-го. Тогда российский лидер подробно разъяснил норвежскому коллеге причины проведения спецоперации на Украине. Вместе с тем они обсуждали гуманитарные вопросы.

27 октября Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии. Как уточнили в канцелярии финского лидера, беседа была связана с проведением в Абу-Даби переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Стубб отметил, что разговор был откровенным и содержательным. В свою очередь, Стере в ходе беседы заявил о необходимости деэскалации конфликта.

