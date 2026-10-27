Песков не подтвердил информацию о беседе Путина с главами Норвегии и Финляндии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о возможном телефонном разговоре Владимира Путина с руководителями Норвегии и Финляндии по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о возможности проведения телефонных разговоров российского президента с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

До этого стало известно, что европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным. Особенно актуальным этот вопрос стал после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

Наиболее перспективным кандидатом на роль переговорщика считают Стубба. Помимо него, в Европе также рассматривают таких кандидатов, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.