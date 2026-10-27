Time: бывшая "Мисс Швейцария" обвинила Трампа в изнасиловании

Фото: whitehouse.gov

Бывшая обладательница титула "Мисс Швейцария" Беатрис Койл заявила, что президент США Дональд Трамп изнасиловал ее в 1993 году. Об этом сообщает издание Time.

По словам Койл, тогда ей было 24 года, она участвовала в конкурсе красоты American Dream Pageant. На пресс-ланче она познакомилась с Трампом. Будущий политик пообещал, что "организует" ей визу в США и поступление в Нью-Йоркский университет.

На том же мероприятии присутствовал финансист Джеффри Эпштейн. По утверждению Койл, он называл Трампа "Дон" и говорил ей, что вместе с ним устраивал много вечеринок.

В тот же день, как рассказала модель, Трамп пригласил ее в номер отеля Plaza. Там, по ее словам, произошло изнасилование. Койл утверждает, что политик схватил ее со спины, а на ее теле остались синяки и кровоподтеки.

После этого Трамп, по словам Койл, снова пообещал ей поступление и визу при условии, что она будет молчать. При прибытии у нее забрали паспорт, поэтому она не смогла покинуть конкурс. Вернувшись в Швейцарию, она сразу отказалась участвовать в другом мероприятии, которое организовал Трамп.

Издание Time указывает, что не смогло подтвердить детали рассказа Койл. Белый дом отрицает обвинения.

"Это не что иное, как отчаянная попытка обезумевших демократов отвлечь американцев от набирающей силу республиканской волны", – заявила пресс-секретарь Лорен Бис.

В конце 2025 года Трамп подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу финансиста. Эпштейна арестовали в 2019 году, он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации.

В опубликованных материалах, в частности, более 3 тысяч раз упоминалось имя президента США. При этом приводятся показания одной из жертв, обвиняющей Трампа в изнасиловании в 13-летнем возрасте.

Спустя время Минюст опроверг причастность лидера страны к обвинениям, заявив, что некоторые документы содержат "ложные и сенсационные утверждения".