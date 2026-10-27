Открыт прием заявок на участие в торговой программе "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице начался прием заявок предпринимателей на участие в торговой программе проекта "Зима в Москве". Производители из разных уголков России смогут представить свои товары на фестивальных площадках "Московских сезонов" по всему городу, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Прошлой зимой к программе присоединились 430 представителей бизнеса из столицы и еще около 20 регионов: Пермского края, Оренбургской области, Карелии, Удмуртии, Крыма и других. Наибольшей популярностью у посетителей пользовались елочные игрушки, сувениры для дома, вязаные вещи и новогодние угощения", – отметила Сергунина.

Заявки принимаются на официальном сайте "Московских ярмарок". Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор. Торговые места предоставляются предпринимателям бесплатно. В течение сезона производители меняются, чтобы как можно больше желающих могло принять участие.

"Проект "Зима в Москве" помог найти новых клиентов, посетителей было очень много. Мои изделия привлекали внимание тех, кто просто гулял по городу, они с любопытством выбирали и приобретали подарки для близких", – рассказала создательница бренда сувениров ручной работы Екатерина Егорова.

Фестивальные площадки расположены по всей столице – москвичи приходят сюда провести время с семьей и друзьями, а также заглядывают туристы из других стран и городов России. Это дает возможность предпринимателям изучить предпочтения разных аудиторий.

"Многие приводят детей покататься на каруселях и поучаствовать в мастер-классах. А отличное дополнение к такому отдыху – вкусные угощения. Это помогло мне выстроить правильную стратегию и подготовить специальное меню. К примеру, большим спросом пользовалось какао. Очень приятно поднимать людям настроение", – поделилась ресторатор Галина Кругликова.

"Зима в Москве" предусматривает и другие форматы участия бизнеса. Например, бренды могут представить товары в арт-павильонах "Сделано в Москве", стать партнерами клуба "Москва" на Тверском бульваре или провести лекции, мастер-классы, акции для посетителей на своих площадках. Прием заявок открыт на портале "Время возможностей для бизнеса".

Третий сезон проекта объединит более 500 площадок в разных уголках столицы. Основой событийной программы станут добрые дела. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает". Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов. Для семей бойцов подготовят подарки и приглашения на новогодние представления.

Третий сезон проекта "Зима в Москве" начнется 1 декабря. По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия.

В прошлом сезоне на площадках парков реализовали свыше 200 партнерских интеграций. Число мероприятий, организованных предпринимателями, превысило тысячу.