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27 октября, 11:11

Общество

Самарские врачи удалили 15-летней девочке гамартому трахеи

Фото: vk.ru/minzdrav_63

Врачи Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой провели уникальную операцию по удалению у 15-летней пациентки гамартомы трахеи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Новообразование занимало более 90% просвета трахеи, его размеры составляли 20 на 15 на 18 миллиметров. В мировой практике известно 45 наблюдений такой опухоли у взрослых, у детей встречались лишь единичные случаи.

Девочка обратилась в больницу из-за затрудненного дыхания. Ранее ей лечили острый бронхит и трахеит в лечебных учреждениях по месту жительства, но после выписки симптомы вернулись.

В течение полугода ее консультировали педиатры, оториноларинголог и психиатр. На компьютерной томографии грудной клетки в шейном отделе трахеи обнаружили образование из мягких тканей. Пациентку направили в областную детскую больницу, где провели операцию.

Вмешательство выполнили под общей анестезией с использованием видеобронхоскопа. Новообразование отсекли эндоскопической петлей в смешанном режиме коагуляции и извлекли целиком, рассказал заведующий эндоскопическим отделением, врач-эндоскопист Павел Сантимов.

По его словам, баллонный катетер применили, чтобы опухоль не сместилась в дистальном направлении. Сразу после пробуждения девочка почувствовала резкое улучшение – затрудненное дыхание исчезло.

В свою очередь, врач-морфолог провел патоморфологическое исследование. Удаленное образование оказалось лейомиоматозной гамартомой трахеи.

По словам заведующей патологоанатомическим отделением Светланы Полетаевой, морфологическая верификация подтвердила отсутствие признаков злокачественного роста и помогла определить дальнейшую тактику наблюдения за пациенткой. Осложнений после операции не было. Через 7 суток подростка выписали под наблюдение специалистов.

Главный внештатный детский хирург ведомства, заведующий хирургическим отделением больницы Евгений Новоженов обратил внимание, что гамартома проявляется одышкой, кашлем и шумным дыханием. Из-за этого ее часто принимают за астму, хронический бронхит или трахеит. Несвоевременное выявление опухоли может привести к полной обструкции дыхательных путей и летальному исходу.

Ранее сотрудники Новоуренгойской центральной городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе спасли девочку, которой семечка перекрыла просвет бронха и вызвала воспаление дыхательных путей. Во время операции инородное тело захватили эндоскопической корзинкой и извлекли через тубус бронхоскопа.

"Спецреп": детская реанимация

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