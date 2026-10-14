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14 октября, 15:00

Общество

В Дагестане хирурги удалили пациентке опухоль размером с два футбольных мяча

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Хирурги Республиканского онкологического центра Дагестана прооперировали женщину, приехавшую из соседнего региона. Пациентке удалили гигантское новообразование молочной железы. Об этом сообщили в медучреждении.

"Размер новообразования – более двух футбольных мячей – шокировал даже опытных специалистов центра", – отметили в центре.

Операция была сложной. Женщина рассказала врачам, что опухоль росла на протяжении двух лет и полностью изменила ее жизнь. Пациентка годами не обращалась к медикам и игнорировала сигналы собственного тела, ежедневно рискуя жизнью.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы удалили подростку из Карачаево-Черкесии крупную опухоль позвоночника. Новообразование занимало почти весь позвоночный канал, сдавливало спинной мозг и распространялось в заднее средостение. После операции мальчик, который ранее потерял способность двигать ногами, смог сделать первые шаги с поддержкой отца.

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