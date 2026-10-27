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27 октября, 10:54

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Онищенко заявил о высокой вероятности завоза нового штамма коронавируса в РФ

В РАН оценили риск завоза нового штамма коронавируса в Россию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Вероятность того, что новый вариант коронавируса PJ.2.1, циркулирующий в США, Канаде и Европе, попадет в Россию, высокая. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Несмотря на интенсивность поездок наших граждан за рубеж, на североамериканский континент и в Европу, шансы завоза этого варианта к нам достаточно высокие. Мы на границе его не удержим, нет никаких оснований такое говорить. Наверняка этот штамм и у нас уже есть, но никаких страхов это не вызывает", – сказал собеседник агентства.

По словам академика, вирусы непрерывно меняются и ученые внимательно отслеживают все новые мутации, в том числе коронавируса. COVID-19 уже вошел в группу вирусов и микроорганизмов, которые формируют сезонный осенне-зимний подъем заболеваемости. Однако оснований ждать появления более заразного и агрессивного варианта пока нет.

Если угроза все же возникнет, Россия сможет разработать нужную вакцину и оперативно начать вакцинацию населения, подчеркнул Онищенко.

"Давайте мы сейчас не будем паниковать. Во всяком случае, от ВОЗ каких-то тревожных заявлений пока мы не видим. Этот штамм у нас не выделен, наблюдение за штаммами ведется", – добавил эксперт.

Ранее член-корреспондент Академии наук Татарстана Альберт Ризванов предупредил, что вариант коронавируса PJ.2.1 вскоре может появиться в России. По его мнению, из-за международных поездок новые штаммы способны пересекать границы за считаные дни.

При этом Роспотребнадзор не выявил в стране случаев заражения новым вариантом коронавируса. По данным ведомства, штамм PJ.2.1 также не вызывает более тяжелого течения заболевания.

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