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27 октября, 11:07

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РАН: геомагнитные возмущения на Земле могут перерасти в магнитную бурю

Геомагнитные возмущения на Земле могут перерасти в магнитную бурю – РАН

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Геомагнитные возмущения, ожидаемые на Земле в ближайшие дни, способны дойти до уровня слабой магнитной бури G1. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

Как отметили ученые, глобально событие ожидается слабым, но при этом оно вполне может достичь минимального уровня магнитных бурь. В лаборатории уточнили, что прогноз остается неуверенным.

Солнечная активность сейчас низкая. По предварительным прогнозам, влияние корональной дыры окажется единственным заметным геомагнитным событием на протяжении ближайших 7–10 суток.

Ранее сообщалось, что очередная волна геомагнитных возмущений накроет Землю в четверг и пятницу, 29–30 октября. Ожидается, что Земля войдет в зону действия новой корональной дыры примерно со среды, 28 октября.

Скорость солнечного ветра, по их расчетам, вырастет не более чем до 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормы. Этого обычно недостаточно для перехода в "красную зону".

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