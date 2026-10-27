В РСТ заявили об отсутствии массовых обращений туристов после смерча в Анталье

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Российские туроператоры и страховые компании не получали массовых обращений от туристов в связи с мощным смерчем в Анталье. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Он уточнил, что союз направил дополнительные запросы туроператорам и страховым компаниям, чтобы уточнить ситуацию и выяснить, есть ли пострадавшие среди россиян.

По словам Абдюханова, в конце октября, как правило, в Анталье завершается высокий турсезон. Сейчас в регионе установилась хорошая погода, и туристы продолжают посещать Турцию, хотя их уже меньше, чем летом.

О торнадо на юге Турции стало известно 27 октября. Стихия разрушила бытовки со строительными рабочими, в результате чего их выбросило на улицу. Четыре человека погибли.

