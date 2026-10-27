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27 октября, 10:38

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N1: около 20 человек ворвались в студию телеканала TV Informer в Белграде

Около 20 человек ворвались в студию телеканала TV Informer в Белграде

Фото: 123RF.com/z1b

Участники протестов в Сербии проникли в офис телеканала TV Informer. Это произошло после того, как экс-президент республики Александр Вучич признал поражение своей партии на парламентских выборах, сообщает телеканал "360" со ссылкой на N1.

По данным СМИ, в студию смогли прорваться около 20 человек. У них возник конфликт с владельцем канала Драганом Вучичевичем и сотрудниками. Прибывшие правоохранители вывели участников акции из офиса.

"В какой-то момент произошла потасовка между гражданами и сотрудниками министерства внутренних дел", – добавили журналисты.

Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы в Сербии. Как указал Вучич, по итогам стратифицированной выборки у победителей будет от 135 до 140 мандатов в Скупщине из 250. Бывший президент страны признал поражение и сказал, что не будет препятствовать конкурентам.

Протесты начались в Сербии после победы оппозиции на досрочных выборах

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