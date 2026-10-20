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20 октября, 17:07

Политика

Парламент Румынии утвердил новое правительство с четвертой попытки

Фото: depositphotos/radub85

20 октября парламент Румынии выразил доверие правительству 55-летнего дипломата Луки Никулеску. Парламентское заседание транслировали центральные телеканалы государства.

За программу и состав кабинета проголосовали 280 депутатов и сенаторов. Для утверждения требовалось 233 голоса – 50% плюс один. При этом кабинет удалось сформировать лишь с четвертой попытки. Три предыдущие попытки провалились.

Вотум недоверия прежнему правительству вынесли еще 5 мая. До утверждения нового кабинета Румынией управляло временное правительство с ограниченными полномочиями. Политический кризис продолжался более 5 месяцев.

Ранее Александр Вучич подал в отставку с поста президента Сербии. Это было нужно для того, чтобы он смог возглавить кампанию коалиции вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. Исполняющей обязанности президента стала председатель Скупщины Ане Брнабич. До конца декабря в Сербии должны пройти досрочные президентские выборы.

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