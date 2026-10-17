Президент Египта объявил об уходе с поста в 2030 году

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о намерении покинуть пост по окончании президентского срока в 2030 году. Об этом он сообщил в ходе выступления в военной академии, его речь транслировали местные телеканалы.

"Этот вопрос решен окончательно и не подлежит обсуждению", – подчеркнул ас-Сиси.

Он уточнил, что решил объявить о планах заранее, чтобы исключить домыслы о подготовке преемника из числа родственников или близких. Лидер Египта также указал на важность подготовки высококвалифицированных чиновников для процветания страны.

Ас-Сиси был избран президентом Египта в 2014 году. В 2018-м он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в стране прошел референдум, по итогам которого были приняты поправки, позволяющие ас-Сиси баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с 4 до 6 лет.

Ранее в отставку ушел Александр Вучич, который занимал пост президента Сербии. Полномочия исполняющей его обязанности перешли председателю Скупщины Ане Брнабич. Досрочные выборы нового главы государства планируется провести в стране до конца декабря.