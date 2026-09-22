Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца "недоканцлером", сообщает RT.

Он также заявил, что статус Германии как крупнейшей экономики Европы остался в прошлом. По его словам, граждане ФРГ "сделали свой выбор".

Кроме того, Володин подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский уже давно нелегитимен, а через полгода "очередь на выход" подойдет у президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению парламентария, цепляясь за власть, они принесли беды и проблемы народам не только своих государств, и за это придется ответить.

Ранее Володин предрек Зеленскому и его европейским покровителям подобие Нюрнбергского трибунала.

Он отметил, что на Украине пытаются любыми способами, включая совершение чудовищных преступлений, удержаться у власти точно так же, как более 80 лет назад пытался сохранить свое влияние нацистский режим.