Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 09:42

Политика

Володин предрек Зеленскому подобие Нюрнбергского трибунала

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР.

По мнению парламентария, на Украине пытаются любыми способами, включая совершение чудовищных преступлений, удержаться у власти точно так же, как более 80 лет назад пытался сохранить свое влияние фашистский режим.

"Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе", – написал депутат в своем канале в МАХ.

Он также подчеркнул, что неонацистский режим Украины целенаправленно атакует гражданские объекты на территории РФ, осознавая, что там находятся больницы, учебные заведения и жилые дома.

"Вчера в Старобельске Луганской Народной Республики была совершена атака на педагогический колледж. Пострадали и погибли дети. Буквально в это время в Киеве со всеми воинскими почестями проходило перезахоронение останков лидеров движения украинских националистов, присягавших на верность Третьему рейху", – обратил внимание Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что эти лидеры во время Великой Отечественной войны были пособниками немецких нацистов, от которых погибли миллионы украинцев. Сегодня же их именами называют улицы в стране.

"Все это не может иметь никакого оправдания. И уж тем более поддержки. Они проигрывают на поле боя так же, как и фашисты в годы Великой Отечественной войны. Как и тогда, сегодня от рук неонацистов гибнут мирные жители, женщины, дети", – заключил политик.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа попали под обстрел со стороны ВСУ 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

По последним данным, число погибших возросло до 10 человек, еще 38 получили ранения. При этом судьба 11 студентов колледжа остается неизвестной.

После удара ВСУ по Старобельску был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Обстановка в городе остается напряженной, до сих пор не установлено местонахождение 15 человек. Спасательные службы МЧС России продолжают разбирать завалы, работая в усиленном режиме.

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика