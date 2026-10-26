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26 октября, 10:42

Транспорт

В Воронежской области восстановили движение поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области восстановлено. Об этом сообщила компания "Российские железные дороги" (РЖД).

В настоящее время из-за сбоя задерживаются 18 пассажирских поездов. В их числе составы, следующие из Анапы, Краснодара, Кисловодска, Махачкалы, Новороссийска, Минска и Нижнего Новгорода в Москву, Санкт-Петербург, Сухум, Керчь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Сириус, Нальчик и Адлер.

Пассажирам помогают сотрудники поездных бригад. Компания принимает меры, чтобы ввести поезда в график.

Движение приостанавливали после атаки БПЛА. На участке отсутствовало напряжение в контактной сети, также на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали 5 пассажиров.

Массированный налет украинских дронов на Воронежскую область произошел в ночь на 26 октября. Над городом и его окрестностями было уничтожено 113 беспилотников, более 70 из которых – непосредственно над Воронежем. Губернатор Александр Гусев сообщил о двух погибших мужчинах и 17 пострадавших, включая ребенка.

Пожары возникли на ряде промышленных объектов, в деловом квартале, жилом многоэтажном здании, двух дачных массивах, на территории школьного стадиона и в гаражном кооперативе.

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