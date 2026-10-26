Прием заявок на конкурс "Наследие предпринимателей России" продлится до конца февраля

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Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и столичный Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей объявили о начале приема заявок на Всероссийский конкурс "Наследие выдающихся предпринимателей России". Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"С 1 сентября 2026 года начался прием заявок на VI Всероссийский конкурс по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России". К участию приглашаются школы, ссузы и вузы России", – говорится в сообщении.

Заявки принимаются через официальный сайт конкурса: росбизнеснаследие.рф. Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Института российской истории РАН, ТПП РФ, РСПП, департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Росмолодежи, Фонда "Росконгресс", Сбербанка и других партнеров.

Как отмечается в тексте, конкурс направлен на повышение интереса молодежи к предпринимательской деятельности, популяризацию традиций меценатства и благотворительности через знакомство с историей российского предпринимательства и вдохновляющими историями успеха выдающихся предпринимателей России.

Школьники и студенты могут подать конкурсные работы о дореволюционных и современных предпринимателях в формате эссе, научно-исследовательской работы, видеоролика, фотоработы и подкастов.

От преподавателей ждут научные статьи, монографии, курсы, уроки, выставки и другие виды работ по истории предпринимательства.

С перечнем номинаций можно ознакомиться на сайте. В рамках конкурса проводится образовательная программа, которая включает исторические лекции и мастер-классы по предпринимательству. Спикерами программы выступают эксперты по истории российского предпринимательства и действующие предприниматели.

Участие в программе бесплатное, по предварительной записи для групп школьников и студентов. Прием работ продлится до 28 февраля 2027 года. Награждение победителей состоится в мае 2027 года в Москве. Конкурс проводится на ежегодной основе. За пять лет в нем приняли участие более 900 образовательных организаций из 86 регионов РФ, было подано более 5 тысяч работ.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что стартовал прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы". Он призван выявить наиболее эффективные методики наставничества, которые затем внедряются в городских компаниях. В дальнейшем этот опыт может быть распространен на всю страну. Заявки принимаются до 15 декабря, а имена победителей объявят в марте 2027 года.

