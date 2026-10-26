Теннисист Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев остался на пятом месте в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом пишет "Газета.ру".

Россиянин Андрей Рублев также сохранил свое место, оставшись на 22-й строчке. На турнире в Алма-Ате он уступил во втором круге спортсмену из Франции Адриану Маннарино. Карен Хачанов поднялся с 25-го на 24-е место: он дошел до четвертьфинала в Алма-Ате, однако проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Лидером рейтинга остался итальянский теннисист Янник Синнер с 10 450 очками. На второй позиции расположился спортсмен из Германии Александр Зверев с 9 750 баллами, а тройку замкнул испанец Карлос Алькарас, заработавший 5 610 очков.

Ранее Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в китайском Ханчжоу, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который был посеян под первым номером. У Рублева был второй номер посева.