Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 10:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом учебном году в Южном Бутове начала работать школа, рассчитанная на 600 учеников. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание находится по адресу Варшавское шоссе, 276а. До жилых домов от него можно дойти пешком.

Фасады облицевали плиткой разных оттенков и фактуры, оконные проемы выделили разноцветными декоративными вставками. Яркость постройки подчеркивает вертикальное остекление спортивных залов, рассказал градоначальник.

Внутри оборудованы учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, робокласс, кабинет для индивидуальных занятий, медиатека, многофункциональное пространство, медицинский блок и пищеблок.

Отдельное внимание уделили спорту. В школе есть гимнастический и спортивный залы, причем последний – с трансформируемой перегородкой. На улице разместили площадки для баскетбола, футбола и волейбола. Образовательное учреждение также учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин отметил, что с 2011 года в Южном Бутове возвели 18 объектов образования. Четыре из них после административно-территориальной реформы вошли в границы района Щербинка. Строительство соцобъектов в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В настоящее время в Москве строятся и проектируются 11 школ будущего. Одна из них возводится на улице Климашкина в Пресненском районе. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 675 учеников с 1-го по 11-й класс. Завершить работы планируется к сентябрю 2027 года.

Собянин сообщил о развитии цифровых решений "МЭШ" в Москве

Читайте также


мэр Москвыобразованиеобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика