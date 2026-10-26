Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом учебном году в Южном Бутове начала работать школа, рассчитанная на 600 учеников. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Здание находится по адресу Варшавское шоссе, 276а. До жилых домов от него можно дойти пешком.

Фасады облицевали плиткой разных оттенков и фактуры, оконные проемы выделили разноцветными декоративными вставками. Яркость постройки подчеркивает вертикальное остекление спортивных залов, рассказал градоначальник.

Внутри оборудованы учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, робокласс, кабинет для индивидуальных занятий, медиатека, многофункциональное пространство, медицинский блок и пищеблок.

Отдельное внимание уделили спорту. В школе есть гимнастический и спортивный залы, причем последний – с трансформируемой перегородкой. На улице разместили площадки для баскетбола, футбола и волейбола. Образовательное учреждение также учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин отметил, что с 2011 года в Южном Бутове возвели 18 объектов образования. Четыре из них после административно-территориальной реформы вошли в границы района Щербинка. Строительство соцобъектов в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В настоящее время в Москве строятся и проектируются 11 школ будущего. Одна из них возводится на улице Климашкина в Пресненском районе. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 675 учеников с 1-го по 11-й класс. Завершить работы планируется к сентябрю 2027 года.