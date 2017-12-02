Следствие может убрать из обвинения полковника Захарченко один эпизод взятки

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Следствие планирует исключить из обвинения бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко один эпизод взятки.

Речь идет о получении дисконтной карты ресторана "Ля Маре" на 3,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Всего полковника обвиняли по трем эпизодам получения взятки. Кроме карты он получил 800 тысяч долларов и поездку в Сочи. В общей же сложности его обвиняют в пяти преступлениях. Помимо названных, это злоупотребление полномочиями и воспрепятствование производству по делу.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что с Захарченко снимут обвинения в превышении должностных полномочий. Но эту информацию опровергли.

1 декабря Никулинский суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации у Захарченко имущества в пользу государства. У самого полковника и его родственников конфисковали собственность на девять миллиардов рублей.