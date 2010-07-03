Экс-полковник Захарченко получил 13 лет колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, признанному виновным в коррупции. Он получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере около 118 миллионов рублей. Также его лишили звания полковника полиции и госнаград.

"Назначить Дмитрию Захарченко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", – огласила решение судья Елена Абрамова.

Захарченко заявил о намерении обжаловать вынесенный ему приговор.

"Очевидно, что я не виновен. Будем обжаловать", – заявил он после оглашения приговора, передает "Интерфакс".

Суд в понедельник приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу почти в 118 млн рублей за получение одной особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью.

Прокурор Милана Дигаева, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли гособвинение оспаривать приговор Захарченко в части оправдания, сказала: "Я думаю, да".

Ранее суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, совершил получение взятки в особо крупном размере.

Гособвинитель просил признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде 15 лет и шести месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере около 495 миллионов рублей.

Бывшему полковнику Захарченко вменяли две взятки и воспрепятствование производству предварительного расследования. По данным следствия, он получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. По этому эпизоду Захарченко оправдали. Также экс-полковнику вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ной дисконтной карты ресторана "Ля Маре"

Помимо этого, Захарченко предупредил бывшего финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

В сентябре 2016 года арест Захарченко вызвал широкий резонанс, поскольку при обыске у него обнаружили порядка 8,5 миллиарда рублей. Происхождение этих денег неизвестно.

В предъявленных Захарченко преступных эпизодах указанная сумма не фигурирует. При этом имущество экс-полковника, его родных и знакомых на сумму порядка девяти миллиардов рублей по решению суда обращено в доход государства. Сразу после задержания Захарченко уволили со службы по результатам проверки в органах внутренних дел РФ.