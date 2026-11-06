В Москве пройдет плановая тренировка городских служб по тушению пожаров в высотках

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Плановую тренировку городских служб по ликвидации возгораний в высотных зданиях проведут 6 ноября в комплексе офисных зданий на Кутузовском проспекте, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на оперативные службы.

Сотрудники отработают эвакуацию людей, тушение очага возгорания и аварийно-спасательные работы. Кроме того, будет проведена проверка новейшего оборудования и техники.

К тренировке привлекут не только пожарных и спасателей, но и специалистов организаций и предприятий городского хозяйства. На площадке будет задействована специализированная инженерная и коммунальная техника, а также пожарно-спасательные машины. Отдельно отработают оперативное прибытие и развертывание техники.

Подобные тренировки проходят регулярно в разных точках Москвы. Их проведение позволяет повысить общий уровень пожарной безопасности высотных объектов города и сформировать у московских пожарных и спасателей базу знаний и практических навыков по тушению пожаров в многоэтажных зданиях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 70 московских пожарных и спасателей, которым присвоили почетные звания города, своим профессиональным опытом обеспечили сотни спасенных жизней и тысячи ликвидированных происшествий. Среди награжденных – представители нескольких поколений пожарных и спасателей.

