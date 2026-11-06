Ozon Банк устранил сбой в работе сервисов

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Специалисты восстановили работу сервисов Ozon Банка после технического сбоя. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме.

Жалобы на работу приложения Ozon Банк начали поступать днем 6 ноября. Пользователи заявляли о проблемах с авторизацией в личном кабинете. При этом в банке подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности.

Также сбои фиксировались в работе приложения Ozon. Около 40% пользователей сообщили о проблемах с мобильным приложением, 27% – со сбоем сервиса, 20% – с личным кабинетом. Еще 8% отметили неполадки на сайте. Специалисты уже устраняют проблему.