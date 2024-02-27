Финская Fortum потребовала компенсацию от РФ за арест своих активов

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Государственная энергетическая компания Финляндии Fortum начала арбитражное разбирательство против Москвы, предприятие планирует получить компенсацию за арест своих активов. Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – следует из заявления.

В тексте указано, что арбитражное разбирательство было инициировано в связи с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным РФ с Нидерландами и Швецией.

В мае 2023 года стало известно, что Fortum полностью списала активы в России на сумму 1,7 миллиарда евро. При этом, согласно отчету, стоимость всех активов предприятия на конец марта прошлого года достигала 9,8 миллиарда евро.

Указ о введении внешнего управления в отношении акций "Юнипро" и "Фортума" был подписан Владимиром Путиным в апреле прошлого года. Документ не касается прав собственности, а также не лишает владельцев их активов и носит временный характер.

В свою очередь, в Fortum указ президента РФ расценили как "грубое нарушение международных прав и прав компании как иностранного инвестора". Предприятие уведомило Москву о том, что выступает против передачи акций.

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