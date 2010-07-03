Акционеры "Рольфа" исключили Петрова и Кайро из состава совета директоров

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Акционеры "Рольфа" исключили основателя компании Сергея Петрова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро из состава совета директоров. Об этом сообщает ТАСС.

"Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года", – говорится в сообщении.

Ранее в главный офис "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе пришли с обысками сотрудники ФСБ и СК. Глава PR-направления компании Павел Носов заявил, что "Рольф" соблюдает российское законодательство и готов сотрудничать со следствием.

Основатель компании Сергей Петров подчеркнул, что обыски являются рейдерским захватом или могут быть как-то связаны с его политической позицией.

В отношении Петрова и руководителей компании возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой. По данным следствия, они выводили за рубеж крупные суммы денег по подложным документам. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

28 июня Басманный районный суд отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро.

