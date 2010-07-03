В отношении основателя "Рольфа" возбуждено дело

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В отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело о махинациях с валютой, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что подозреваемые переводили крупные денежные суммы нерезидентам по подложным документам. По данной статье им грозит до десяти лет колонии.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел лимитед", из корыстных побуждений вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы незаконно перечислить деньги, полученные от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании "Панабел лимитед".

Для этого они изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей. Затем через подконтрольный Петрову московский банк они перечислили денежные средства в сумме четырех миллиардов рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской компании "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и СК пришли в центральный офис автодилера "Рольф" на Алтуфьевском шоссе с обысками.

Впоследствии глава PR-направления "Рольфа" Павел Носов подтвердил визит следователей в ряд дилерских центров компании в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, они предъявили постановление, но оно "не относится к операционной деятельности компании".

Носов подчеркнул, что "Рольф" является крупнейшим налогоплательщиком, соблюдает российское законодательство и открыт к сотрудничеству с СК. В то же время глава PR-направления признался, что действия ведомства мешают работе компании. Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.