Сотрудники СК и ФСБ пришли в офис автодилера "Рольф"

Фото: www.rolf.ru

Сотрудники ФСБ и СК пришли в центральный офис автодилера "Рольф" на Алтуфьевском шоссе, передает телеканал Москва 24. Внутрь никого не впускают.

Как рассказал "Коммерсанту" один из сотрудников компании, с обысками правоохранители приехали в офис около 10:00. При этом собеседник издания не смог уточнить, где именно проходят обыски. "Нам ничего не говорят. Говорят, чтобы мы оставались на своих местах. Иногда выпускают покурить", – сообщил он.

Отмечается, что дилерский центр, который находится в том же здании, продолжает работать.

Впоследствии глава PR-направления "Рольфа" Павел Носов подтвердил визит следователей в ряд дилерских центров компании в Москве и Санкт-Петербурге. "Предъявили постановление, наши юристы изучают документы", – сообщил руководитель PR-направления. По его словам, постановление "не относится к операционной деятельности компании".

"Сотрудники СК блокируют доступ к рабочим местам и телефонам, вывели на улицу по крайней мере одно подразделение, препятствуют операционной деятельности компании", – цитирует Носова Агентство "Москва". Представитель "Рольфа" подчеркнул, что "люди в масках сидят в клиентской зоне", создавая неудобства для клиентов компании.

Носов подчеркнул, что "Рольф" является крупнейшим налогоплательщиком, соблюдает российское законодательство и открыт к сотрудничеству с СК. В то же время глава PR-направления признался, что действия ведомства мешают работе компании. "Данное поведение СК несет для нас репутационные и имиджевые риски", – заявил Носов, добавив, что все нарушения фиксируются.

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом.

"Возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом", - сказал он в интервью журналу Forbes.