Около 200 новых указателей к центрам московского долголетия появились в столице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве унстановили 191 навигационную табличку. Все они указывают дорогу к центрам московского долголетия, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, 13 сине-белых информационных указателей направят горожан к центру московского долголетия в районе Коптево, еще 12 табличек покажут, как пройти к тому же учреждению в Братееве. Вместе с тем 11 указателей помогут попасть к центру в Хамовниках, а 12 навигационных табличек объяснят, как найти центр в районе Орехово-Борисово Южное.

"Московское долголетие" является проектом мэра Москвы, который объединил свыше 580 тысяч москвичей старшего поколения. Участники проекта получают возможность выбрать более 40 различных занятий с профессиональными преподавателями в сфере образования, спорта и творчества.

На данный момент в городе дейтсвует 134 современных центра московского долголетия, в каждом из которых есть все необходимое для здорового и качественного досуга.

При этом единая система навигации начала развиваться в Москве в 2014 году. Сотрудники ГБУ "Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства" работают над установкой домовых указателей с наименованиями улиц и номерами зданий, а также табличек с информацией о расположении социально значимых объектов. В общей сложности в столице было установлено более 115 тысяч домовых и городских указателей.

При этом все навигационные элементы соответствуют разработанному для них стандарту. На синие таблички нанесены белые буквы, которые хорошо читаются и органично дополняют архитектурное пространство улиц.

Ранее в честь честь Дня старшего поколения в столице прошел "Добрый маркет", на котором участники "Московского долголетия" представили более тысячи изделий ручной работы. Для этого в рамках проекта "Сделано в Москве" была организована специальная выставка. Главной целью мероприятия было показать, что в любом возрасте можно начать свое дело и превратить хобби в бизнес.