Центры московского долголетия откроются в каждом районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры проекта "Московское долголетие" откроются в каждом районе столицы в течение года. Сейчас их в городе насчитывается 134. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ко Дню старшего поколения, который отмечается 1 октября.

По словам вице-мэра, проект реализуется по двум трекам. Первый – это возможность заниматься в различных группах любой направленности, которые помогут сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные и когнитивные функции.

Второе направление – это как раз центры московского долголетия. Так, с этого года на их базе будут развивать специализированные программы, направленные на замедление процесса старения.

"Продолжительность жизни в Москве сегодня 79 лет, а в ближайшие год-два мы перешагнем планку 80. Но важно жить не только долго, но активно, качественно и полноценно, продолжая развивать свои когнитивные функции", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

Так, разработка новых программ будет проводиться в тесном сотрудничестве с различными институтами, которые занимаются гериатрией, в частности совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства, а также с клиниками памяти.

Всего проект включает в себя около трех тысяч площадок по всей Москве. В них горожане старшего поколения могут заняться любым из 40 бесплатных направлений: английским языком, информационными технологиями, физкультурой, танцами, музыкой и многим другим.

Помимо этого, накануне Дня старшего поколения Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения опубликовал работу "Ментальное здоровье – источник счастливого долголетия в мегаполисе". В нем специалисты опросили 800 горожан, некоторые из которых являются участниками "Московского долголетия".

По итогам исследования выяснилось, что участники проекта чаще удовлетворены качеством жизни (61% против 49%), обладают более высокими показателями ментального самочувствия (62% против 52%), считают себя активистами социально-культурной жизни, а также легче находят общий язык с детьми и внуками (55% против 32%).

В текущем году летний сезон "Московского долголетия" продлился четыре месяца благодаря теплому сентябрю. За это время горожане старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.

Кроме того, этим летом в рамках проекта впервые открылись занятия по сапсерфингу и каякингу. Примерно 1,5 тысячи москвичей старшего поколения обучились этим водным видам спорта.