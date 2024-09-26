Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году летний сезон "Московского долголетия" продлился четыре месяца благодаря теплому сентябрю, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что за это время горожане старшего поколения успели выступить на фестивале "Спасская башня", создать модные коллекции, освоить водные виды спорта и многое другое.

Так, под наставничеством известных модельеров участники "Московского долголетия" создали пять коллекций одежды. Линейка "Семейные альбомы" рассказала про стиль 1970-х годов, коллекция "Мама" была посвящена воспоминаниям участниц, связанным с их матерями, а коллекции "Яркий возраст", "Городская романтика" и "Мы 2030" рассказали о будущем, городе и долголетии.

Кроме того, этим летом в рамках проекта впервые открылись занятия по сапсерфингу и каякингу. Примерно 1,5 тысячи москвичей старшего поколения обучились этим водным видам спорта.



Одним из самых запоминающихся событий лета стали "Зарядки долголетия". Так, в течение 17 недель москвичи старшего поколения приняли участие в 87 утренних тренировках на площадках, организованных во всех округах. Среди них были и знаковые места столицы, например Воробьевы горы и Северный речной вокзал. Всего "Зарядки долголетия" посетили более 14 тысяч человек.

В августе в столице появился эксклюзивный экскурсионный маршрут "Нестарый Арбат", гидами которого стали участники "Московского долголетия", отучившиеся в "Серебряном университете".

Уникальный маршрут был создан специально для проекта писателем и москвоведом Александром Васькиным и посвящен долгожителям, жизнь которых была связана с популярной улицей столицы.

Ранее для участников "Московского долголетия" открылись учебные группы в 20 столичных вузах. Для горожан будет открыто более 200 групп – от живописи до IТ-технологий.

Среди вузов – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова и другие.