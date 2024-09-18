Эксперт: москвичи старше 50 могут зарабатывать в сфере промышленности до 200 тыс в месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Соискатели старше 50 лет могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в сфере промышленности. Об этом Москве 24 рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По его словам, промышленность является одной из самых популярных отраслей среди старшего поколения: кандидаты могут устроиться на работу токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, слесарями и сварщиками. В Москве они могут зарабатывать в среднем от 150 до 200 тысяч рублей в зависимости от разряда и количества смен.

Также кандидаты старше 50 выбирают работу в сфере услуг и торговли, в том числе электронной коммерции. Часто они трудятся в ИТ и финансах, а также в образовании и креативных индустриях.



Андрей Тарасов руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" По нашим данным, за последние годы практически каждый четвертый москвич старше 50 лет нашел работу в сфере услуг: они заняли позиции музейного смотрителя, повара, стилиста по волосам, администратора и помощника по уходу. Уровень заработной платы по этим направлениям зависит от графика работы и формы занятости.

Чтобы найти работу, горожане старшего возраста могут обратиться в центр "Профессии будущего". Карьерные наставники помогут определиться со сферой и составить грамотное резюме, а также подберут актуальные вакансии и поддержат на всех этапах трудоустройства. В центре также можно пройти обучение и освоить новую востребованную специальность всего за 3,5 месяца.

Тарасов добавил, что такие кандидаты все чаще предпочитают осваивать новую профессию и начинать карьеру с нуля.



Андрей Тарасов руководитель службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Например, один из наших соискателей решил стать студентом в свои 64 года. Последние 13 лет он работал в логистике, но был вынужден покинуть должность. В центре "Профессии будущего" ему предложили стать наладчиком станков с ЧПУ. Практику он проходил на предприятии рядом с домом. Зарплата – от 150 до 210 тысяч рублей после 13-недельного обучения. Сейчас он успешно работает в новом направлении и повысил свой прежний доход.

Эксперт подчеркнул, что для повышения конкурентоспособности старшего поколения на рынке труда в центре "Моя карьера" существует проект "5.0". Соискатели могут расширить свои знания о современном рынке труда, легче адаптироваться к новым реалиям, обрести необходимые навыки поиска работы и повысить свои компетенции на тренингах и мастер-классах.

Ранее в Госдуме рассказали, что начиная с 2025 года работающим пенсионерам будут индексировать пенсию два раза в год – в феврале и апреле. Трудоустроенному пожилому человеку будут повышать только ту сумму, которую он получает на руки на сегодняшний день. Получить полностью проиндексированную пенсию за все годы работы можно будет только после увольнения.

