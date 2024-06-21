Депутат Бессараб: работающим пенсионерам будут повышать пенсию дважды в год

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Индексировать пенсию работающим пенсионерам будут два раза в год, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее о решении вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам объявил Владимир Путин. Для 7,8 миллиона человек их увеличат уже с 1 февраля 2025 года, рассказал Михаил Мишустин.

Бессараб напомнила, что трудоустроенным пожилым россиянам перестали индексировать пенсии примерно восемь лет назад.

"Сумма выплат для неработающих пенсионеров существенно отставала от инфляции. Поскольку трудоустроенные пожилые все-таки получали дополнительный доход от зарплаты, а неработающих обеспечивало только государство, было принято решение "заморозить" увеличение трудоустроенным и направить эти деньги на большую индексацию неработающим", – пояснила она.

Однако теперь пенсию и тем и другим будут повышать дважды в год – зимой и весной.

"Увеличение предусмотрено с 1 февраля на процент инфляции за предыдущий год. А с 1 апреля произойдет индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента", – отметила депутат.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Трудоустроенному пенсионеру будут повышать ту сумму, которую он получает на руки на сегодняшний день. Полностью проиндексированную пенсию за годы, когда человек работал, выплатят только после прекращения им трудовой деятельности.

По ее словам, подавать никакие заявления в Социальный фонд не придется – повышение произойдет в автоматическом режиме.

Ранее глава Минфина анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября 2024 года. Ранее планировалось увеличить выплаты на 4,5%, однако сумму пересмотрели в связи с уточненным прогнозом инфляции, отметил министр.