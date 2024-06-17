Комитет ГД поддержал проект о более высокой индексации военных пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволит повысить военные пенсии с 1 октября в большем размере, чем ранее планировалось. Документ входит в бюджетный проект.

Законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете пенсий для военных. Изначально предполагалось, что с 1 октября этого года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, законопроект же повышает его размер до 89,83%.

Это изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении тех, кто проходил военную службу, служил в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения России.

Ранее о корректировках в индексации военных пенсий рассказал глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, их планировалось повысить с 1 октября на 4,5%, однако из-за уточненного прогноза инфляции было решено увеличить их до 5,1%. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии, объяснил министр.

