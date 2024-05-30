Силуанов: пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября

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Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

По его словам, ранее планировалось повысить пенсии военным пенсионерам на 4,5%, однако решение изменено в связи с уточненным прогнозом инфляции в текущем году.

"То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции", – пояснил министр.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает супругам погибших участников СВО получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца.

Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

Право детей получать пенсию по потере кормильца при этом также сохранится. Таким образом, семья будет получать сразу два пособия.

