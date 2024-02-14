Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность государства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Инициатива уточняет список преступлений, за которые может применяться изъятие собственности, полученной в результате их совершения. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Из подписанного президентом документа следует, что конфискация средств или имущества может применяться за действия, направленные против безопасности РФ, за публичные оскорбления и дискредитацию ВС.

Проект о конфискации во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным предложили зампредседателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

В конце января инициатива была принята депутатами Госдумы. Уже в феврале ее одобрили сенаторы Совфеда.

Помимо прочего, проект предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитацию нацизма. Согласно задумке, предлагается лишать госнаград за фейки и дискредитацию армии, призывы к экстремизму и к введению санкций в отношении Москвы.

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