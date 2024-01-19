Депутат Исаев назвал справедливым закон о лишении имущества за фейки о ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, комментируя закон о лишении имущества за фейки о российской армии, назвал его справедливым. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению депутата, люди, распространяющие ложную информацию о ВС РФ, чаще всего делают это из-за рубежа. Именно поэтому заочные уголовные дела и аресты против них "как с гуся вода", поскольку России их никто не выдаст, уточнил Исаев.

Однако, добавил он, часть таких лиц обладает в РФ имуществом, которое активно эксплуатирует, в частности сдает недвижимость в аренду, а также получает доходы от вложений в акции предприятий.

В связи с этим инициатива о лишении имущества позволит "добраться" до тех, кто нарушает закон, находясь за границей, уверен политик.

"Я считаю, что это абсолютно справедливое и правильное решение. Для тех, кто уехал, но не занимается политикой, это будет серьезным предупреждением, и они могут воздержаться (от распространения фейков)", – сказал Исаев.

Закон о лишении имущества за фейки о российской армии ранее утвердила комиссия правительства по законопроектной работе, сообщали СМИ. В материалах указывалось, что документ уже утвердили все силовые структуры РФ. Противоречия актам более высокой силы в нем не увидели.

