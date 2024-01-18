В ГД предложили лишать госнаград за фейки и дискредитацию ВС РФ

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Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российской армии, призывах к экстремизму и введению санкций. За это предлагается лишать государственных наград, сообщает РИА Новости.

"Реализация Федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства", – отмечается в документе.

В частности, предлагается ужесточить уголовную ответственность, конфисковать средства, ценности и другое имущество за распространение фейков о ВС РФ. Документом предполагается внести изменения в уголовный или уголовно-процессуальный кодексы.

Авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и главы фракций "Единая Россия" Владимир Васильев, КПРФ Геннадий Зюганов, "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий, "Новые люди" Алексей Нечаев и другие парламентарии.

Ранее сообщалось, что комиссия российского правительства по законопроектной работе утвердила проект отзыва на предложение о конфискации имущества у россиян, которых осудили по статье о дискредитации ВС РФ и призывах к деятельности, направленной против безопасности России. В материале документов предлагалось конфисковать имущество у тех граждан, которые совершили преступления по двум указанным статьям из корыстных целей или по найму, а также по политическим, идеологическим, расовым мотивам или из-за религиозной и национальной ненависти, или вражды.

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