Комиссия правительства одобрила проект изъятия имущества за фейки об армии РФ – СМИ

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Комиссия российского правительства по законопроектной работе утвердила проект отзыва на предложение о конфискации имущества у россиян, которых осудили по статье о дискредитации ВС РФ и призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом передает РБК.

В материале документов предлагалось конфисковать имущество у тех граждан, которые совершили преступления по двум указанным статьям из корыстных целей или по найму, а также по политическим, идеологическим, расовым мотивам или из-за религиозной и национальной ненависти, или вражды. В такой ситуации у осужденных могут изъять и сами орудия преступления, в том числе мобильные устройства и компьютеры.

За действия, направленные против безопасности РФ, предлагается также лишать званий и госнаград. Для этого авторы инициативы собираются внести изменения в статью "Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград".

Как сказано в материалах правительственной комиссии, соответствующий законопроект уже получил одобрение всех силовых структур. Кроме того, в документе уточняется, что он не противоречит актам более высокой юридической силы.

Ранее суд вынес приговор военнослужащему, признанному виновным в уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности. Так, в рамках приговора ему назначили штраф в размере 50 000 рублей, а также одобрили гражданский иск Минобороны РФ о возмещении имущественного ущерба на сумму 13 981 014 рублей, которую должен выплатить фигурант.



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