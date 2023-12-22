Суд взыскал с военного 14 млн рублей за разбитую боемашину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, признанному виновным в уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграм-канале.

Будучи командиром зенитной ракетно-артиллерийской батареи и старшим боевой машины, фигурант во время выполнения боевого распоряжения 30 июня нарушил требования действующего законодательства, обязывающие его содержать военную технику в постоянной готовности к применению, предотвращать ее повреждение, правильно ее использовать, соблюдать требования безопасности и эксплуатации.

Около 01:45 1 июля при следовании к месту назначения в районе дома по Пулковскому шоссе боевая машина столкнулась с пролетом железнодорожного моста. В результате повредился предмет военной техники – АОП.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка, оказывает материальную помощь матери-инвалиду 3-й группы, осознал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, по военной службе командованием характеризуется положительно и выполнял служебно-боевые задачи в САР, в составе контингента ООН в Африке и в ходе СВО, а также принял активные меры по восстановлению после ДТП боевой машины для использования ее по назначению.

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Кроме того, гражданский иск Минобороны РФ о возмещении имущественного ущерба военный суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек.

Ранее стало известно, что УФСБ России по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который в течение полугода фотографировал и снимал на видео военную технику и позиции ВС РФ. Он обвиняется в передаче этих данных украинской стороне.

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